Пакьяо согласится на бой с Кроуфордом за $ 40 млн
Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, лишённый недавно титула чемпиона по версии WBA Super в полусреднем весе, заявил, что готов провести поединок с любым из чемпионов дивизиона. По словам филиппинца, он согласится выйти на схватку с чемпионом мира по версии WBO Теренсом Кроуфордом за $ 40 млн.
«Мне бы хотелось подраться с кем-то, кто владеет титулом. Мы сказали Бобу Аруму, что я готов ко встрече с Кроуфордом. Соглашусь на разделение гонораров, при котором получу $ 40 млн, а Кроуфорд — $ 10 млн. Готов драться с кем угодно. Вы меня знаете, я не избегаю вызовов, давайте мне их», — приводит слова филиппинца BoxingScene.
Напомним, Пакьяо в последний раз появлялся на ринге в июле 2019 года. Тогда он победил Кита Турмана.
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