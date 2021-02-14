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Алексей Егоров проведёт бой за титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе

Алексей Егоров проведёт бой за титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Обладатель титула по версии WBA Gold в первом тяжёлом весе Алексей Егоров встретится с чемпионом мира по версии WBA Super Арсеном Гуламиряном. Этот поединок санкционирован руководством WBA, сообщает пресс-служба промоутерской компании «Мир Бокса» на странице в «Инстаграме».

В WBA дали сторонам боксёров 30 дней на достижение договоренности об условиях проведения встречи. Если команды спортсменов не придут к удобному для всех решению, WBA назначит промоутерские торги, которые проведут 13 марта.

Егоров последний раз появлялся в ринге в марте 2020 года. Тогда он единогласным решением судей победил Василя Дуцара. Что касается Гуламиряна, то француз армянского происхождения не дрался с декабря 2019 года, тогда он досрочно остановил Константина Беженару.

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