Алексей Егоров проведёт бой за титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе

Обладатель титула по версии WBA Gold в первом тяжёлом весе Алексей Егоров встретится с чемпионом мира по версии WBA Super Арсеном Гуламиряном. Этот поединок санкционирован руководством WBA, сообщает пресс-служба промоутерской компании «Мир Бокса» на странице в «Инстаграме».

В WBA дали сторонам боксёров 30 дней на достижение договоренности об условиях проведения встречи. Если команды спортсменов не придут к удобному для всех решению, WBA назначит промоутерские торги, которые проведут 13 марта.



Егоров последний раз появлялся в ринге в марте 2020 года. Тогда он единогласным решением судей победил Василя Дуцара. Что касается Гуламиряна, то француз армянского происхождения не дрался с декабря 2019 года, тогда он досрочно остановил Константина Беженару.