Дана Уайт назвал один из лучших поединков в истории UFC

Глава UFC Дана Уайт по достоинству оценил поединок чемпиона лиги в полусреднем весе Камару Усмана с Гилбертом Бёрнсом на турнире UFC 258. Вместе с тем он не считает, что эта встреча была лучшей в карьере Усмана. По мнению Уайта, Камару выступил ещё более мощно в схватке с Колби Ковингтоном. По мнению функционера, та встреча является одной из лучших в истории промоушена.
«Не знаю, был ли бой с Бёрнсом лучшим. Та схватка с Ковингтоном… Это был один из лучших поединков, который я когда-либо видел. Колби доминировал над всеми, он очень хорош. Вспомните ту войну и как Усман закончил тот бой. Это был один из лучших поединков в истории. Камару был хорош сегодня, но тогда он был чертовски хорош», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 258.
Ранним утром 14 февраля по московскому времени Усман защитил титул чемпиона UFC в третий раз, нокаутировав Гилберта Бёрнса. Что касается схватки Камару с Ковингтоном, она прошла в 2019 году. Тогда Колби провёл большую часть поединка со сломанной челюстью. Усман нокаутировал его в последнем раунде.
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