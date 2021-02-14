Джон Джонс — Усману: добро пожаловать в клуб
Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс поприветствовал чемпиона лиги в полусреднем весе Камару Усмана, который, одержав победу над Гилбертом Бёрнсом, записал в актив тринадцатую победу кряду в промоушене. Таким образом, американец нигерийского происхождения стал только пятым бойцом в истории UFC, которому покорилось подобное достижение.
«Добро пожаловать в клуб», — написал Джонс на своей странице в «Твиттере».
Помимо Усмана и Джонса 13 побед подряд в UFC завоёвывали бывший чемпион в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон, бывший чемпион в полулёгком весе Макс Холлоуэй и чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.
Абсолютный рекорд серии побед принадлежит легендарному Андерсону Силву, который выиграл в UFC 16 раз подряд.
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