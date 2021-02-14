Ковалёв — Рябинскому: попрошу не делать скоропостижных выводов

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв остро прокомментировал победу Бектемира Меликузиева над Морганом Фитчем, а также обратился к главе промоутерской компании «Мир Бокса» Андрею Рябинскому, который ведёт дела Меликузиева.

«Ну, всё понятно, с такой организацией боя для Бычка из Узбекистана (прозвище Меликузиева. — Прим. „Чемпионата“). Но тут же и всё понятно, что юнец ещё ходит под стол пешком.

Разделаюсь с ним при первой же встрече на ринге (в оригинале россиянин использовал более жёсткое слово. — Прим. «Чемпионата»). А уважаемого Андрея Рябинского попрошу не делать скоропостижных выводов", — написал Ковалёв в комментарии под постом о победе Меликузиева, который разместили на странице промоутерской компании «Мир Бокса» в «Инстаграме».

Очевидно, что Ковалёв обратился к Рябинскому, потому что промоутер в недавнем интервью признался, что в возможном бою Сергея с Бектемиром считал бы фаворитом последнего. Напомним, схватка Ковалёв — Меликузиев сорвалась после того, как допинг-тест боксёра из Челябинска дал положительный результат.