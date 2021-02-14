Ковалёв — Рябинскому: попрошу не делать скоропостижных выводов

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв остро прокомментировал победу Бектемира Меликузиева над Морганом Фитчем, а также обратился к главе промоутерской компании «Мир Бокса» Андрею Рябинскому, который ведёт дела Меликузиева.
«Ну, всё понятно, с такой организацией боя для Бычка из Узбекистана (прозвище Меликузиева. — Прим. „Чемпионата“). Но тут же и всё понятно, что юнец ещё ходит под стол пешком.
Разделаюсь с ним при первой же встрече на ринге (в оригинале россиянин использовал более жёсткое слово. — Прим. «Чемпионата»). А уважаемого Андрея Рябинского попрошу не делать скоропостижных выводов", — написал Ковалёв в комментарии под постом о победе Меликузиева, который разместили на странице промоутерской компании «Мир Бокса» в «Инстаграме».
Очевидно, что Ковалёв обратился к Рябинскому, потому что промоутер в недавнем интервью признался, что в возможном бою Сергея с Бектемиром считал бы фаворитом последнего. Напомним, схватка Ковалёв — Меликузиев сорвалась после того, как допинг-тест боксёра из Челябинска дал положительный результат.
- 14 февраля 2021
-
23:30
-
22:24
-
21:59
-
20:55
-
19:54
-
18:43
-
17:28
-
16:45
-
15:57
-
14:40
-
13:50
-
12:55
-
11:48
-
10:52
-
09:53
-
09:04
-
08:08
-
00:44
- 13 февраля 2021
-
23:49
-
22:40
-
21:01
-
18:55
-
17:29
-
16:41
-
15:18
-
14:15
-
13:46
-
12:38
-
11:10
-
10:29
-
09:10
-
01:55
-
00:39
-
00:28
- 12 февраля 2021
-
23:43