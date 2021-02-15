Кормье прокомментировал попытки президента UFC уговорить Нурмагомедова вернуться

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье прокомментировал желание президента промоушена Даны Уайта уговорить обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова возобновить карьеру.

«Дана как промоутер всё делает правильно. Он обязан это делать.

Поймите, промоутеру необходимо стремиться организовать поединок с участием одной из главных звёзд организации. Поэтому, если есть хоть малейший намёк на шанс, попытки продолжатся. И именно над этим сейчас работает Дана», — приводит слова Кормье Bloody Elbow.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.