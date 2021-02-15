Шлеменко может сразиться с победителем боя Исмаилов — Минеев

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал, что может провести бой с победителем поединка Магомед Исмаилов — Владимир Минеев. Ожидается, что бой Исмаилов — Минеев пройдёт в сентябре.

«Да, это было бы интересно. Я бы хотел до их боя провести два-три поединка, а в конце года можно было бы провести бой с победителем», — приводит слова Шлеменко ТАСС.

Напомним, впервые Шлеменко заявил о желании провести бой с Исмаиловым в декабре 2020 года, после того как Магомед победил Ивана Штыркова единогласным решением судей. 34-летний Исмаилов одержал четвёртую победу подряд в профессиональных смешанных единоборствах и 18-ю в карьере. Всего в 21 поединке Исмаилов одержал 17 побед, потерпел два поражения, ещё один бой завершился вничью. У Шлеменко 59 побед и 13 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.