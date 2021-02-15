Махачев ответил Нурмагомедову на вопрос о боях в 2021 году

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, рассказал, сколько боёв планирует провести в 2021 году.
«Я вас внимательно слушаю», — написал он в своём «инстаграме».
«В этом году сколько боёв собираешься провести и когда?» — написал в комментариях чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.
«Март, июль, декабрь», — ответил Ислам.
Следующим соперником Махачева станет американец Дрю Добер. Последний раз россиянин появлялся в клетке в сентябре 2019 года, когда победил Дэви Рамоса решением судей. Что касается Добера, то он последний раз дрался в мае 2020 года. Тогда он нокаутировал Александера Эрнандеса.
В прошлом Добер и Махачев должны были встретиться. В 2016 году их схватка сорвалась после того, как в организме россиянина обнаружили запрещённые препараты.
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