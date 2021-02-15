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Магомедов назвал дату дебюта в Bellator

Магомедов назвал дату дебюта в Bellator
Бокс/ММА / Bellator 0

29-летний российский боец смешанных единоборств Магомед Магомедов, который ранее подписал контракт с Bellator, дебютирует в промоушене 2 апреля. Кто станет соперником Магомедова, пока неизвестно.

“Бой проведу 2 апреля. Соперником будет американский боец”, — приводит слова Магомедова ТАСС.

Магомедов выступает в легчайшей весовой категории, проведя за карьеру 18 боёв и выиграв 16 из них. Он отметился тем, что нанёс единственное поражение в карьере действующему обладателю титула UFC в легчайшем весе россиянину Петру Яну. Это произошло в марте 2016 года на турнире ACB 32.

Магомед Магомедов является обладателем Кубка мира по ушу-саньда и кик-джитсу, победителем Олимпиады боевых искусств по рукопашному бою, а также чемпионом России и Европы 2012 года по смешанным единоборствам.

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