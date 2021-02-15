Магомедов назвал дату дебюта в Bellator

29-летний российский боец смешанных единоборств Магомед Магомедов, который ранее подписал контракт с Bellator, дебютирует в промоушене 2 апреля. Кто станет соперником Магомедова, пока неизвестно.
“Бой проведу 2 апреля. Соперником будет американский боец”, — приводит слова Магомедова ТАСС.
Магомедов выступает в легчайшей весовой категории, проведя за карьеру 18 боёв и выиграв 16 из них. Он отметился тем, что нанёс единственное поражение в карьере действующему обладателю титула UFC в легчайшем весе россиянину Петру Яну. Это произошло в марте 2016 года на турнире ACB 32.
Магомед Магомедов является обладателем Кубка мира по ушу-саньда и кик-джитсу, победителем Олимпиады боевых искусств по рукопашному бою, а также чемпионом России и Европы 2012 года по смешанным единоборствам.
- 15 февраля 2021
-
15:02
-
14:23
-
13:11
-
12:24
-
12:02
-
11:02
-
10:00
-
09:00
-
00:59
- 14 февраля 2021
-
23:30
-
22:24
-
21:59
-
20:55
-
19:54
-
18:43
-
17:28
-
16:45
-
15:57
-
14:40
-
13:50
-
12:55
-
11:48
-
10:52
-
09:53
-
09:04
-
08:08
-
00:44
- 13 февраля 2021
-
23:49
-
22:40
-
21:01
-
18:55
-
17:29
-
16:41
-
15:18
-
14:15