Малыхин: на нас в Кемерово смотрели как на баранов из-за масок и антисептиков

Российский боец ММА Анатолий Малыхин рассказал о том, почему он пролежал три дня в реанимации из-за коронавируса.
«В Дагестане готовился к бою, прихожу домой, чувствую недомогание, температура под 40. Меня привезли в Москву, положили в больницу, сначала в обычную палату, а потом в реанимацию перевели, спасибо врачам. Я чувствовал себя не очень, скажу честно. Сил не было даже с кровати встать. Оказалось — коронавирус, поражение лёгких 50%. Поместили меня в реанимацию, там мне ставили дорогие уколы, и только на четвёртый день стало получше. Болезнь интересная, днём отпускает, а вечером опять в захват берёт. Пришлось побороться. Надо к «короне» относиться серьёзно, я месяц отходил. Ужасное было состояние, спасибо семье за поддержку. Готов был к самому худшему, честно говоря.
Это могло где угодно случиться, мог кто-то в зал принести, а мог и на улице «подцепить», кто-то кашлянул, у нас люди бесстрашные. На нас в Кемерово смотрели как на баранов из-за масок и антисептиков. Там ни у кого их не было, кроме меня и моей семьи. И ты реально не понимаешь, ты шут какой-то что ли? Несерьёзно у нас к этому относятся. В Таиланде вообще без маски никуда, везде антисептики, поэтому здесь нет вспышек. И простые люди, и власти — все ответственно к этому подходят. А у нас шалтай-болтай», — приводит слова Малыхина News.ru.
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