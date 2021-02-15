Самый высокий боец в истории UFC завершил карьеру

Нидерландский боец UFC Стефан Штруве объявил о завершении карьеры. Об этом спортсмен написал в своих социальных сетях. По словам Штруве, в последнее время он испытывает проблемы с вестибулярным аппаратом и со слухом, в связи с чем принял решение завершить профессиональную карьеру.
Всего на счету 32-летнего бойца 42 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 29 побед и 13 раз потерпел поражение. Последний поединок Штруве провёл 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 и проиграл техническим нокаутом в первом раунде Таю Туивасе.
Штруве является самым высоким бойцом, когда-либо выступавшим в промоушене. Рост нидерландского бойца составляет 213 сантиметров.
Не так давно пресс-служба UFC в преддверии поединка российского бойца Александра Волкова с Алистаром Оверимом вспоминала моменты поединка Александра Волкова со Стефаном Штруве. Тогда Волков остановил самого высокого бойца лиги в третьем раунде.
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