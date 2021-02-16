Гарбрандт хочет подраться с Диллашоу

Американский боец смешанных единоборств Коди Гарбрандт, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, выразил заинтересованность в проведении поединка с бывшим чемпионом организации Ти Джеем Диллашоу.



«Ти Джей может употреблять допинг, но он всё равно не побьёт меня. Я рад, что он возвращается. Ему нужно снова заявить о себе. Я бы хотел провести с ним бой в будущем. Это большой бой, и он обязательно произойдёт», — приводит слова Гарбрандта MMAFighting.



Напомним, Диллашоу владел титулом в легчайшем весе с 2014 по 2016 год и с 2017-го по 2019-й. В марте 2019 года стало известно, что Ти Джей провалил допинг-тест. Спортсмен не стал оспаривать результат теста и добровольно отказался от титула. USADA дисквалифицировала Диллашоу на два года.



Последний раз боец выходил в октагон в январе 2019 года и проиграл Генри Сехудо в бою за пояс в наилегчайшем весе.