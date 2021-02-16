Bellator продлила дисквалификацию Харитонова после драки с Яндиевым

В организации Bellator продлили срок действия дисквалификации российского бойца Сергея Харитонова после драки с бывшим бойцом UFC Адамом Яндиевым в ноябре. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя команды спортсмена.
Напомним, изначально Bellator дисквалифицировала Харитонова на три месяца.
«Сергей прошёл медобследование. Пока к боям его не допустили», — сообщил источник.
Напомним, 13 ноября в Москве произошёл громкий скандал. Адам Яндиев напал на 40-летнего ветерана смешанных единоборств Сергея Харитонова и неожиданно нанёс несколько ударов. У Сергея диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости. 23 ноября Харитонова выписали из больницы, 24 ноября он помирился с Яндиевым.
Харитонов пришёл в Bellator в 2016 году. Всего на его счету 31 победа и 8 поражений в смешанных единоборствах.
- 16 февраля 2021
-
12:15
-
11:03
-
10:00
-
09:01
-
01:01
- 15 февраля 2021
-
23:54
-
21:53
-
20:51
-
19:55
-
18:53
-
17:36
-
15:02
-
14:23
-
13:11
-
12:24
-
12:02
-
11:02
-
10:00
-
09:00
-
00:59
- 14 февраля 2021
-
23:30
-
22:24
-
21:59
-
20:55
-
19:54
-
18:43
-
17:28
-
16:45
-
15:57
-
14:40
-
13:50
-
12:55
-
11:48
-
10:52
-
09:53