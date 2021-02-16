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Bellator продлила дисквалификацию Харитонова после драки с Яндиевым

В организации Bellator продлили срок действия дисквалификации российского бойца Сергея Харитонова после драки с бывшим бойцом UFC Адамом Яндиевым в ноябре. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя команды спортсмена.

Напомним, изначально Bellator дисквалифицировала Харитонова на три месяца.

«Сергей прошёл медобследование. Пока к боям его не допустили», — сообщил источник.

Напомним, 13 ноября в Москве произошёл громкий скандал. Адам Яндиев напал на 40-летнего ветерана смешанных единоборств Сергея Харитонова и неожиданно нанёс несколько ударов. У Сергея диагностировали перелом носа, рассечение, сотрясение мозга и перелом орбитальной кости. 23 ноября Харитонова выписали из больницы, 24 ноября он помирился с Яндиевым.

Харитонов пришёл в Bellator в 2016 году. Всего на его счету 31 победа и 8 поражений в смешанных единоборствах.