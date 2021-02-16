Чемпиона России по кикбоксингу арестовали за перестрелку в «Москва-Сити»

Басманный суд Москвы отправил под стражу на срок до 18 мая чемпиона России по кикбоксингу Саида Асадулаева, которого следователи считают причастным к перестрелке в башне «Око» в деловом центре «Москва-Сити» в ноябре 2017 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в суде.
«Басманный суд Москвы постановил отправить Асадулаева, обвиняемого по ч. 2 ст. 213 УК РФ (»Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия"), на срок до 18 мая", — сообщил источник.
Асадулаев обвиняется в том, что принимал непосредственное участие в перестрелке в башне «Око». Инцидент случился в ноябре 2017 года. В ней участвовали охранники миллиардера Гавриила Юшваева и сотрудники ЧОП, которые следили за порядком. В результате столкновений пострадали семь человек, в том числе два работника ФГУП «Охрана» Росгвардии, которые пытались разнять конфликтующие стороны. Асадулаев скрывался от органов следствия не менее трёх лет.
Саид Асадулаев в 2013 году стал чемпионом России по кикбоксингу в весовой категории до 75 кг. 25-летний спортсмен также дважды выигрывал чемпионат Москвы по тайскому боксу: в 2010 и 2013 годах.
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