Боец MMA Новосёлов рассказал, как проводил нелегальные бои в тюрьме

Российский боец смешанных единоборств Максим Новосёлов, который более десяти лет провёл в местах лишения свободы, рассказал, как проводил поединки в тюрьме.
«У нас, кто понимает, были небольшие промежутки между промзоной и жилзоной. В коридорах всё это проходило, где не было видеонаблюдения. Это происходило, когда не было рядом сотрудников. Либо договаривались с сотрудниками, чтобы их не было на тот момент.
Проходили бои, дрались, синяки и повреждения объясняли производственными травмами: поскользнулся, упал. Не было тяжёлых последствий, чтобы убивали… В основном, разбили нос, глаз. Крупных переломов даже не было.
Я как никто другой знаю, как в колонии проходят бои. Там в основном на кону стоит твоя независимость», — приводит слова Новосёлова «РЕН ТВ».
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