Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Боец MMA Новосёлов рассказал, как проводил нелегальные бои в тюрьме

Боец MMA Новосёлов рассказал, как проводил нелегальные бои в тюрьме
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Максим Новосёлов, который более десяти лет провёл в местах лишения свободы, рассказал, как проводил поединки в тюрьме.

«У нас, кто понимает, были небольшие промежутки между промзоной и жилзоной. В коридорах всё это проходило, где не было видеонаблюдения. Это происходило, когда не было рядом сотрудников. Либо договаривались с сотрудниками, чтобы их не было на тот момент.

Проходили бои, дрались, синяки и повреждения объясняли производственными травмами: поскользнулся, упал. Не было тяжёлых последствий, чтобы убивали… В основном, разбили нос, глаз. Крупных переломов даже не было.

Я как никто другой знаю, как в колонии проходят бои. Там в основном на кону стоит твоя независимость», — приводит слова Новосёлова «РЕН ТВ».

Дацик объяснил, почему считает Нурмагомедова более великим бойцом, чем Фёдора Емельяненко
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021