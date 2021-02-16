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Уланбеков узнал имя следующего соперника в UFC, бой состоится 14 марта

Уланбеков узнал имя следующего соперника в UFC, бой состоится 14 марта
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC в наилегчайшем весе Тагир Уланбеков узнал имя следующего соперника. Россиянин встретится с бразильцем Матеусом Николау, сообщает пресс-служба UFC Russia на странице в «Инстаграме».

Эта встреча должна была состояться в январе 2021 года на турнире UFC 257, но Тагир вынужден был отказаться от поединка из-за перелома носа.

Уланбеков проведёт только второй поединок в UFC. Дебютную схватку в промоушене он провёл в октябре минувшего года — Тагир решением судей победил Бруно Силву. Что касается Николау, то он проведёт первый поединок в UFC после возвращения. Выступал в лиге с 2015 по 2018 год, победил три раза в четырёх боях. Последний поединок в ММА провёл в августе 2019 года в промоушене Brave FC.

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