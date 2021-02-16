Уланбеков узнал имя следующего соперника в UFC, бой состоится 14 марта
Боец UFC в наилегчайшем весе Тагир Уланбеков узнал имя следующего соперника. Россиянин встретится с бразильцем Матеусом Николау, сообщает пресс-служба UFC Russia на странице в «Инстаграме».
Эта встреча должна была состояться в январе 2021 года на турнире UFC 257, но Тагир вынужден был отказаться от поединка из-за перелома носа.
Уланбеков проведёт только второй поединок в UFC. Дебютную схватку в промоушене он провёл в октябре минувшего года — Тагир решением судей победил Бруно Силву. Что касается Николау, то он проведёт первый поединок в UFC после возвращения. Выступал в лиге с 2015 по 2018 год, победил три раза в четырёх боях. Последний поединок в ММА провёл в августе 2019 года в промоушене Brave FC.
Рекомендуем вам
- 16 февраля 2021
-
21:33
-
20:56
-
19:18
-
18:31
-
17:50
-
15:00
-
14:00
-
13:10
-
12:15
-
11:03
-
10:00
-
09:01
-
01:01
- 15 февраля 2021
-
23:54
-
21:53
-
20:51
-
19:55
-
18:53
-
17:36
-
15:02
-
14:23
-
13:11
-
12:24
-
12:02
-
11:02
-
10:00
-
09:00
-
00:59
- 14 февраля 2021
-
23:30
-
22:24
-
21:59
-
20:55
-
19:54
-
18:43
-
17:28
Партнерский контент
Рекомендуем вам