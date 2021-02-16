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IBF дала команде Рахимова месяц на переговоры с Кеничи Огавой

IBF дала команде Рахимова месяц на переговоры с Кеничи Огавой
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Боксер РМК Шавкат Рахимов вновь проведёт бой за титул чемпиона мира IBF во втором полулёгком весе.

Такое решение принял менеджмент Международной боксёрской федерации сразу после титульного поединка между Рахимовым и Диасом. Бой закончился вничью, а за сутки до встречи американца и вовсе лишили титула чемпиона IBF из-за проваленного взвешивания.

«После переговоров с IBF мы получили разрешение сразу же провести ещё один бой за титул чемпиона мира. Рахимов сохраняет статус обязательного претендента. У нас есть месяц на переговоры с третьим номером рейтинга Кеничи Огавой. За это время мы поймём, где и когда пройдёт встреча», — говорит генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов.

Напомним, 13 февраля Шавкат Рахимов провёл бой за титул чемпиона мира IBF с американцем Джозефом Диасом. Рахимов согласился выйти на поединок, несмотря на нарушения со стороны соперника. К этому бою российский боксёр готовился в зале Фредди Роуча.

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