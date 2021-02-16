IBF дала команде Рахимова месяц на переговоры с Кеничи Огавой

Боксер РМК Шавкат Рахимов вновь проведёт бой за титул чемпиона мира IBF во втором полулёгком весе.



Такое решение принял менеджмент Международной боксёрской федерации сразу после титульного поединка между Рахимовым и Диасом. Бой закончился вничью, а за сутки до встречи американца и вовсе лишили титула чемпиона IBF из-за проваленного взвешивания.



«После переговоров с IBF мы получили разрешение сразу же провести ещё один бой за титул чемпиона мира. Рахимов сохраняет статус обязательного претендента. У нас есть месяц на переговоры с третьим номером рейтинга Кеничи Огавой. За это время мы поймём, где и когда пройдёт встреча», — говорит генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов.



Напомним, 13 февраля Шавкат Рахимов провёл бой за титул чемпиона мира IBF с американцем Джозефом Диасом. Рахимов согласился выйти на поединок, несмотря на нарушения со стороны соперника. К этому бою российский боксёр готовился в зале Фредди Роуча.