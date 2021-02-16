Хабиб в матче «Барселона» — «ПСЖ» будет болеть за парижан
Сегодня, 16 февраля, в Европе возобновляются матчи Лиги чемпионов УЕФА после зимней паузы. Одним из главных противостояний 1/8 финала станет встреча «Барселоны» и «ПСЖ». Первый матч этих команд пройдёт на поле испанской команды. Матч решил посетить чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов. Россиянин признался, что будет болеть за команду из Франции.
«По дороге на стадион „Камп Ноу“. «ПСЖ», вперёд. Hala Madrid», — написал Нурмагомедов.
Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в социальной сети.
Очевидно, что приветствие фанов мадридского «Реала» он использовал, чтобы дать понять, что в первую очередь будет болеть против «Барселоны», которая является принципиальным соперником команды из столицы Испании.
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