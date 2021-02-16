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Меликузиев: верю, что Ковалёв не принимал допинг

Меликузиев: верю, что Ковалёв не принимал допинг
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бектемир Меликузиев, чей поединок с бывшим чемпионом мира в полутяжёлом весе Сергеем Ковалёвым сорвался из-за того, что россиянин провалил допинг-тест, верит словам Сергея, который утверждает, что не принимал запрещённые препараты.

«Да, я верю, что он не принимал допинг. Если он так говорит, значит всё возможно. Я просто надеюсь, что вся эта ситуация разрешится и всё встанет на свои места, чтобы мы в итоге могли провести встречу», — сказал Меликузиев в интервью, размещённом на канале FightHubTV в YouTube.

Напомним, незадолго до встречи с Бектемиром Меликузиевым в организме Ковалёва были обнаружены следы синтетического тестостерона. Боксёр утверждает, что вещества оказались у него в организме непреднамеренно.

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