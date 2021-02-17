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Папин узнал имя следующего соперника

Папин узнал имя следующего соперника
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Известный российский боксёр первого тяжелого веса, официальный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC Алексей Папин проведёт следующий поединок 1 апреля 2021 года. Папин выступит на вечере бокса в Краснодаре, его соперником станет чешский боксёр Вацлав Пейсар, сообщает в «Инстаграме» пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса».

Последний запомнился российским болельщикам по бою с Дмитрием Кудряшовым в декабре 2019 года в Красноярске. Тогда, по мнению большинства экспертов и фанатов, Пейсар победил, но судьи вынесли решение в пользу Кудряшова.

Последний раз Папин появлялся на ринге в августе 2020 года. На вечере бокса в Казани он досрочно победил опытного Руслана Файфера. Что касается Пейсара, то он последний раз бился в декабре 2020 года, проиграв нокаутом Василие Дучару.

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