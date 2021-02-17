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Мбаппе подарил Хабибу футболку после хет-трика в матче Лиги чемпионов с «Барселоной»

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» принимала «Пари Сен-Жермен». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:1. В составе победителей хет-трик оформил Килиан Мбаппе и ещё один гол в свой актив записал Мойзе Кин.

На матче присутствовал российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов. После игры он поделился фотографией футболки, которую ему подарил Мбаппе. На майке есть автограф французского нападающего.

«С хет-триком, вдвойне приятно, что «Барселоны», — подписал фото Хабиб.

Также после матча чемпион UFC сфотографировался с голкипером парижан Кейлором Навасом.

Ответный матч состоится 10 марта в Париже (Франция). Действующим обладателем титула является мюнхенская «Бавария», которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла «ПСЖ» со счётом 1:0.