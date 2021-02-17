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Бывший соперник Ф. Емельяненко призвал UFC лишить Нурмагомедова чемпионского пояса

Бывший соперник Ф. Емельяненко призвал UFC лишить Нурмагомедова чемпионского пояса
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший американский боец MMA Чейл Соннен, который в октябре 2018 года потерпел поражение в поединке с Фёдором Емельяненко, заявил, что в UFC должны отобрать пояс у чемпиона в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

Напомним, в октябре 2020 года Нурмагомедов объявил о завершении карьеры, после того как победил Джастина Гэтжи. После этого он не раз заявлял, что не собирается возвращаться в спорт.

«Не могу понять, что они с Даной (с президентом UFC Даной Уайтом. — Прим. «Чемпионата») обсуждают всё это время. Что там можно обсуждать?

Он уходит или остаётся? Если остаётся, то пусть защищает титул! Но ведь он объявил об уходе. Тогда заберите у него пояс! Он же пытался его освободить, так освободите его от титула чемпиона», — рассказал Соннен в своём YouTube-канале.

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