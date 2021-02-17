В UFC официально объявили следующий бой Тухугова

В UFC официально подтвердили, что российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов, выступающий в полулёгкой весовой категории, следующий поединок проведёт с бразильцем Рикардо Рамосом. Бой Тухугов — Рамос пройдёт на турнире UFC серии Fight Night в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 13 на 14 марта мск.

Посмотреть изображение афиши поединка Тухугов — Рамос можно в официальном «инстаграме» UFC Russia.

В последнем поединке 30-летний Зубайра Тухугов проиграл канадцу Хакиму Даводу раздельным решением судей. Всего на его счету 19 побед, пять поражений и одна ничья. У 25-летнего Рамоса 17 боёв: 14 побед и три поражения.

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