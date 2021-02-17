В UFC официально объявили следующий бой Тухугова
В UFC официально подтвердили, что российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов, выступающий в полулёгкой весовой категории, следующий поединок проведёт с бразильцем Рикардо Рамосом. Бой Тухугов — Рамос пройдёт на турнире UFC серии Fight Night в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 13 на 14 марта мск.
Посмотреть изображение афиши поединка Тухугов — Рамос можно в официальном «инстаграме» UFC Russia.
В последнем поединке 30-летний Зубайра Тухугов проиграл канадцу Хакиму Даводу раздельным решением судей. Всего на его счету 19 побед, пять поражений и одна ничья. У 25-летнего Рамоса 17 боёв: 14 побед и три поражения.
Ранее в UFC официально подтвердили следующий бой российского тяжеловеса Алексея Олейника.
В UFC официально объявили следующий бой Олейника
Рекомендуем вам
- 17 февраля 2021
-
14:02
-
12:11
-
11:00
-
10:01
-
09:00
-
01:44
-
00:39
- 16 февраля 2021
-
23:30
-
22:01
-
21:33
-
20:56
-
19:18
-
18:31
-
17:50
-
15:00
-
14:00
-
13:10
-
12:15
-
11:03
-
10:00
-
09:01
-
01:01
- 15 февраля 2021
-
23:54
-
21:53
-
20:51
-
19:55
-
18:53
-
17:36
-
15:02
-
14:23
-
13:11
-
12:24
-
12:02
-
11:02
-
10:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам