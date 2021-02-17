«Бойцом, по-моему, я стал случайно». Хабиб Нурмагомедов признался в любви к футболу

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался в любви к футболу. Вчера, 16 февраля, Нурмагомедов посетил матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Пари Сен-Жермен», завершившийся победой гостей со счётом 4:1.
«Я люблю футбол с детства и всегда мечтал стать футболистом, но я родился в Дагестане, и там вы сами знаете, что в приоритете. Кто знает, может, если Роналдо родился бы в Дагестане, тоже стал бы чемпионом UFC. В общем, я хочу сказать, что футбол — это и есть спорт. А бойцом, по-моему, я стал случайно. Шучу, не случайно.
Я когда нибудь расскажу вам про своё увлечение футболом в детстве и как я, сидя на уроке (в шестом классе), написал на тетради 200 футбольных имён (тогда не было Интернета).
Рад был побывать на этом легендарном стадионе и посмотреть вживую такое противостояние», — написал Нурмагомедов, прикрепив текст к фото с матча.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
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