«Бойцом, по-моему, я стал случайно». Хабиб Нурмагомедов признался в любви к футболу

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов признался в любви к футболу. Вчера, 16 февраля, Нурмагомедов посетил матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Пари Сен-Жермен», завершившийся победой гостей со счётом 4:1.

«Я люблю футбол с детства и всегда мечтал стать футболистом, но я родился в Дагестане, и там вы сами знаете, что в приоритете. Кто знает, может, если Роналдо родился бы в Дагестане, тоже стал бы чемпионом UFC. В общем, я хочу сказать, что футбол — это и есть спорт. А бойцом, по-моему, я стал случайно. Шучу, не случайно.

Я когда нибудь расскажу вам про своё увлечение футболом в детстве и как я, сидя на уроке (в шестом классе), написал на тетради 200 футбольных имён (тогда не было Интернета).

Рад был побывать на этом легендарном стадионе и посмотреть вживую такое противостояние», — написал Нурмагомедов, прикрепив текст к фото с матча.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.