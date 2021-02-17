Волков рассказал, почему оказался в больнице после победы над Оверимом

Российский боец MMA Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, объяснил, почему он оказался в больнице после поединка с Алистаром Оверимом.
«Ничего особенного, просто был стандартный ушиб. Такое случается, когда наносишь по оппоненту удары незащищёнными частями тела – локтями, ногами или чем-то ещё. Они всегда травмируются в той или иной степени. Получается большая шишка, и комиссия штата Невада пишет отстранение. После любого поединка спортсмена отстраняют от боёв на какой-то срок. И если есть малейшее подозрение на перелом, необходимо сделать снимок в Москве либо по месту проведения боя. Мы не стали откладывать, согласились поехать в госпиталь. Оказалось, что это просто ушиб. Это была стандартная процедура. Важно было, чтобы Атлетическая комиссия не записала, что это перелом. Чтобы не было формального отстранения на несколько месяцев вперёд, после чего я не мог бы выступать. Поэтому мы провели эту формальность», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.
Напомним, что бой в тяжёлом весе между 32-летним Александром Волковым и 40-летним представителем Нидерландов Алистаром Оверимом завершился на третьей минуте второго раунда нокаутом от российского бойца.
Всего на счету россиянина 41 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 33 победы и потерпел 8 поражений. У 40-летнего Оверима 47 побед и 19 поражений, ещё один бой был признан несостоявшимся.
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