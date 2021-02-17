Усмана могут отстранить от боёв на полгода по медицинским показаниям

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман может быть на полгода отстранён от соревнований по медицинским показаниям, сообщает MMAFighting. По итогам турнира UFC 258 Усман получил травму правой стопы. Спортсмену необходимо сделать рентгеновский снимок. Если травма окажется серьёзной, он будет отстранён от боёв до 13 августа. В лучшем случае, Усман будет отстранён до 16 марта, а контактные тренировки будут ограничены до 7 марта.



Не обошлось без отстранения и его соперника — Гилберта Бёрнса. Из-за рассечения правой брови и травмы левой глазницы Бёрнс отстранён от боёв до 31 марта.



Напомним, в главном поединке турнира UFC 258, прошедшем в Лас-Вегасе (штат Невада, США), американский боец ММА в полусреднем весе Камару Усман победил бразильца Гилберта Бёрнса. Бой завершился техническим нокаутом в третьем раунде.