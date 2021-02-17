Волков дал прогноз на бой Олейника и Даускаса

Российский боец MMA Александр Волков, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, поделился ожиданиями от поединка Алексея Олейника с американцем Крисом Даукаусом. Бой пройдёт на турнире UFC Fight Night 185 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 20 на 21 февраля мск.



«Я не думал об этом, поскольку ни разу не видел его оппонента в действии. Это рейтинговый боец, но он не входит в топ-15. К таким бойцам внимания, обычно, приковано меньше. Сложно очень сказать, как он себя проявит. Могу сказать только, что буду болеть за Алексея, надеюсь, это поможет ему выиграть. Могу сказать, что вижу, как он тренируется и готовится в лагере в Америке, постоянно развивается, учится чему-то новому. Это радует. Надеюсь, что он себя проявит с лучшей стороны, потому что в последнем бою он нас удивлял. Провёл очень хороший поединок с Вердумом. Надеюсь, он выйдет в такой же хорошей форме», — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.