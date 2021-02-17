Блахович: забыл о Джонсе — он больше не является моей проблемой

Чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович заявил, что не беспокоится по поводу бывшего чемпиона организации Джона Джонса, поднявшегося в тяжёлый вес.



«Перестал думать о Джоне Джонсе. Думаю только о своей весовой категории и поединке с Исраэлем Адесаньей. Я забыл о Джонсе, он больше не является моей проблемой. Теперь он проблема тяжеловесов. Когда поднимусь в тяжёлый вес, мы об этом поговорим, если Джон ещё будет там», — приводит слова Блаховича BJPenn.



Напомним, в последнем поединке UFC 253 Блахович нокаутировал Доминика Рейеса и завоевал вакантный титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Пояс принадлежал Джону Джонсу. Регалия стала вакантной после того, как американец объявил о переходе в тяжёлый вес.



На турнире UFC 259 6 марта Блахович встретится с обладателем титула в среднем весе Исраэлем Адесаньей.