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Блахович: забыл о Джонсе — он больше не является моей проблемой

Блахович: забыл о Джонсе — он больше не является моей проблемой
Бокс/ММА / UFC 0
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Чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович заявил, что не беспокоится по поводу бывшего чемпиона организации Джона Джонса, поднявшегося в тяжёлый вес.

«Перестал думать о Джоне Джонсе. Думаю только о своей весовой категории и поединке с Исраэлем Адесаньей. Я забыл о Джонсе, он больше не является моей проблемой. Теперь он проблема тяжеловесов. Когда поднимусь в тяжёлый вес, мы об этом поговорим, если Джон ещё будет там», — приводит слова Блаховича BJPenn.

Напомним, в последнем поединке UFC 253 Блахович нокаутировал Доминика Рейеса и завоевал вакантный титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Пояс принадлежал Джону Джонсу. Регалия стала вакантной после того, как американец объявил о переходе в тяжёлый вес.

На турнире UFC 259 6 марта Блахович встретится с обладателем титула в среднем весе Исраэлем Адесаньей.

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