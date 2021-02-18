Эдвардс: я не заинтересован в бое с Чимаевым

Боец UFC Леон Эдвардс прокомментировал отмену боя с Хамзатом Чимаевым.



«На данный момент я не заинтересован в бое с ним. Для начала пускай побьет кого-нибудь из топ-15 или топ-20, пусть пробьёт себе дорогу наверх. Я хочу биться с кем-то из первой пятерки. Я сейчас очень близок к титулу, мне буквально осталось провести один бой. В этой ситуации я не могу смотреть вниз рейтинга. Для меня сейчас в бое с Чимаевым нет никакого смысла. Я хочу заполучить поединок за титул», — сказал Эдвардс в интервью Ариэлю Хельвани.



Напомним, планировалось, что Эдвардс 13 марта встретится с Хамзатом Чимаевым. Однако швед чеченского происхождения вынужден был сняться с турнира, поскольку, по официальной причине, Хамзат преодолевает последствия перенесённого коронавируса. Схватка Чимаев — Эдвардс сорвалась уже в третий раз.



Президент лиги Дана Уайт выразил сожаление по этому поводу, а также отметил, что уже работает над поиском соперника для Эдвардса.