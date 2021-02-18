Исмаилов — о Минееве: этот деградант пытается что-то раскручивать

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов выложил видео на своей странице в «Инстаграме», извинившись перед подписчиками за предыдущий пост о Владимире Минееве.
«Хочу прокомментировать удаленное видео. Это был ответ на выпад Минеева, который пишет, что я лысый дебил и что-то предложил. Хочу извиниться перед порядочными и добрыми людьми, что вам пришлось это услышать. С Минеевым мы всё решим в клетке. Этот деградант пытается что-то раскручивать. Всё уже раскручено», — сказал Исмаилов в видео.
Напомним, в декабре 2020 года Исмаилов и Минеев устроили драку на турнире по смешанным единоборствам в Москве. За это каждого из них оштрафовали на 10 тыс. рублей.
Первый бой Исмаилова и Минеева, состоявшийся в октябре 2018 года, завершился вничью. Ожидается, что матч-реванш пройдёт в сентябре 2021 года.
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