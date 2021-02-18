200-килограммовый боец MMA заявил, что победил бы Хабиба и Конора в битве пощёчин

Бывший игрок в американский футбол, а ныне боец MMA Денис Вильданов, чей вес составляет примерно 200 кг, заявил, что победил бы чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и бывшего чемпиона в двух дивизионах Конора Макгрегора в битве пощёчин.
«При всём уважении к данному спортсмену, к его достижениям в UFC и борьбе я думаю, что Хабиб всё-таки именно в пощёчинах не вывез бы дуэль. Но если бы вдруг Конор Макгрегор бросил мне такой вызов, то, я думаю, и он бы не вывез дуэль.
В данном случае не получится укрыться, спрятаться, залезть в борьбу, как любит Хабиб. Здесь нужно стоять и принимать удары. Должна быть очень крепкая, сильная шея. Плюха от 200-килограммового мужика, которая прилетит в ответ этим хоть и сильным, но маленьким людям, просто их снесёт», — цитирует Вильданова «РЕН ТВ».
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