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200-килограммовый боец MMA заявил, что победил бы Хабиба и Конора в битве пощёчин

200-килограммовый боец MMA заявил, что победил бы Хабиба и Конора в битве пощёчин
Бокс/ММА / UFC 0
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Бывший игрок в американский футбол, а ныне боец MMA Денис Вильданов, чей вес составляет примерно 200 кг, заявил, что победил бы чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и бывшего чемпиона в двух дивизионах Конора Макгрегора в битве пощёчин.

«При всём уважении к данному спортсмену, к его достижениям в UFC и борьбе я думаю, что Хабиб всё-таки именно в пощёчинах не вывез бы дуэль. Но если бы вдруг Конор Макгрегор бросил мне такой вызов, то, я думаю, и он бы не вывез дуэль.

В данном случае не получится укрыться, спрятаться, залезть в борьбу, как любит Хабиб. Здесь нужно стоять и принимать удары. Должна быть очень крепкая, сильная шея. Плюха от 200-килограммового мужика, которая прилетит в ответ этим хоть и сильным, но маленьким людям, просто их снесёт», — цитирует Вильданова «РЕН ТВ».

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