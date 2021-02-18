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Усман может перейти в средний вес, если Адесанья откажется от титула

Усман может перейти в средний вес, если Адесанья откажется от титула
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман признался, что рассматривает возможность перехода в средний дивизион, но при условии, что Исраэль Адесанья решит перейти в полутяжёлый вес.

«Конечно, если Исраэль Адесанья откажется от титула в среднем весе, то я поднимусь на один дивизион. Но я бы не стал драться с Исраэлем. Я в этом не заинтересован. Я повторю, пусть будет два африканских чемпиона, чем один, но с двумя титулами. В марте, после того как Исраэль встретится с Яном Блаховичем, а Стипе Миочич — с Фрэнсисом Нганну, в UFC будет три чемпиона из Африки с четырьмя поясами», — приводит слова Камару Усмана BJPenn.

Исраэль Адесанья встретится с чемпионом UFC в полутяжёлом весе Яном Блаховичем на турнире UFC 259 6 марта 2021 года.

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