Чудинов: Чилемба может подстроиться абсолютно под любого оппонента

20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве состоится боксёрское шоу. В главном бою этого турнира обладатель пояса WBA Gold во втором среднем весе россиянин Фёдор Чудинов (23-2, КО 16) встретится с малавийцем Айзеком Чилембой (26-7-2, КО 10). В преддверии боя Чудинов поделился ожиданиями от поединка.



«Чувствую себя хорошо. В связи с отсутствием проблем с переносами дат боя и сменой соперников нашей команде удалось подготовиться максимально эффективно. Если вспомнить мои прошлые бои, то сейчас я, пожалуй, нахожусь в лучшей форме за всю карьеру.



Чилемба может подстроиться абсолютно под любого оппонента. И нет смысла создавать один определённый план и чётко ему следовать, поскольку что-то может пойти не так. Айзек опасен непредсказуемостью, а страх неизвестности, как известно, самый сильный. Ты не угадаешь, что он может сделать. В этом вся опасность», — приводит слова Чудинова пресс-служба Федерации бокса России.