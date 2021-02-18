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Промоутер назвал подходящего для Ломаченко соперника

Промоутер назвал подходящего для Ломаченко соперника
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Известный американский промоутер Лу Дибелла считает, что бывшему чемпиону мира в трёх весовых категориях Василию Ломаченко стоит встретиться с бывшим чемпионом мира в лёгком весе по версии IBF Ричардом Комми.

«Я всегда думал, что Лопес будет более худшим вариантом для Комми, чем Ломаченко. Думаю, что Комми очень высокий, агрессивный панчер, который значительно крупнее Ломаченко и опасен для него. Так что если вы хотите увидеть настоящую проверку для Василия, а Лопес по-прежнему недоступен, сделайте ему поединок с Комми. Это будет потрясающая схватка», — приводит слова Дибеллы BoxingScene.

Напомним, Ричард Комми в прошлом боксировал с Теофимо Лопесом и проиграл тому нокаутом. Ломаченко уступил Лопесу по очкам.

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