Эдвардс узнал, с кем встретится вместо Чимаева

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс узнал имя следующего соперника. 13 марта британец выйдет в октагон с Белалом Мухаммадом, сообщает ESPN MMA в «Инстаграме».

Напомним, ожидалось, что соперником Эдвардса станет перспективный Хамзат Чимаев, но швед чеченского происхождения не сумел оправиться от последствий коронавируса и снялся с боя. В итоге боссы UFC подобрали вариант в лице Мухаммада.

Белал занимает тринадцатое место в рейтинге. Последний раз он появлялся в октагоне в минувшие выходные, 13 февраля. Тогда он решением судей победил Диего Лиму. Победная серия Мухаммада состоит из 4 встреч. Всего же в UFC он провёл 12 поединков, победи в 9 из них. Ещё три схватки завершились для Белала неудачно.