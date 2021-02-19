Bellator представит рейтинг лиги по дивизионам и рейтинг Pound-for-Pound

Руководство Bellator приняло решение составить официальные рейтинги промоушена по весовым категориям, а также рейтинг лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий, так называемый Pound-for-Pound, сообщает MMA Fighting.

В лиге будет представлен рейтинг в семи весовых категориях у мужчин, и в двух категориях у женщин. Рейтинг Pound-for-Pound также будет разделён на мужской и женский. В голосовании при составлении рейтинга примут участие 15 разных средств массовой информации.

Ожидается, что впервые рейтинг будет опубликован 2 апреля 2021 года, в преддверии первого турнира Bellator в году. Напомним, что в нём примут участие российские дебютанты промоушена — Хасан Магомедшарипов и Усман Нурмагомедов, чьи братья выступают в UFC.