Чейл Соннен объяснил, почему Нурмагомедов готов освободить пояс ради Макгрегора и Порье

Бывший боец UFC и Bellator Чейл Соннен прокомментировал слова чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова о готовности освободить пояс ради Конора Макгрегора и Дастина Порье.

Ранее Нурмагомедов заявил, что готов освободить пояс, упомянув при этом соперников, которых побеждал. Он сказал: «Пускай назначают бой за вакантный титул, претендентский бой. У меня же там есть свои люди в этом весе: дос Аньос, Гэтжи, Порье, тот же Конор».

«Если парень, которого он побил, станет чемпионом и какое-то время будет успешно защищать и удерживать титул, это повысит значимость достижений Хабиба. Хуже всего для Хабиба будет, если чемпионский пояс заберёт парень, который выступал в его время, но с которым он не дрался. Потому что этот парень обязательно начнёт говорить: я лучший легковес всех времён, меня ты не побил, я был лучше тебя, даже когда ты выступал», — сказал Соннен в своём YouTube-канале.