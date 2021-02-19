Шлеменко толкнул Исмаилова на дуэли взглядов. Видео

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов выложил на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, как его в ходе импровизированной дуэли взглядов толкнул другой боец MMA Александр Шлеменко.

«По ходу, бой будет не с Минеевым! И что, по-вашему, было дальше?» — подписал он видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Магомеда Исмаилова.

«Мага, не надо было это говорить», — написал Шлеменко в комментариях.

Ранее Шлеменко сообщил, что может провести бой с победителем поединка Магомед Исмаилов — Владимир Минеев. Ожидается, что бой Исмаилов — Минеев пройдёт в сентябре.

Напомним, впервые Шлеменко заявил о желании провести бой с Исмаиловым в декабре 2020 года, после того как Магомед победил Ивана Штыркова единогласным решением судей. 34-летний Исмаилов одержал четвёртую победу подряд в профессиональных смешанных единоборствах и 18-ю в карьере. Всего в 21 поединке Исмаилов одержал 17 побед, потерпел два поражения, ещё один бой завершился вничью. У Шлеменко 59 побед и 13 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.