Олейник оценил шансы Волкова на титул в UFC

Российский боец MMA Алексей Олейник, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, оценил шансы другого российского тяжеловеса Александра Волкова стать чемпионом промоушена.
«Пусть он проведёт ещё один-два боя. Есть топ-5, где Александр сейчас находится. Он подрался с Блэйдсом, Льюисом, не подрался с Нганну. Я думаю, эти ребята в ближайшее время будут оспаривать пояс. Шанс-то есть, и он больше, чем у многих других бойцов UFC, но ещё чуть-чуть нужно продвинуться.
Нганну может завоевать пояс? Конечно, может. Он уже дрался за пояс, и бой был достаточно близким и тяжёлым. Я не думаю, что Стипе (Миочич. — Прим. «Чемпионата») с тех пор вырос, а Нганну, возможно, поднахватал в свой арсенал мощи и техники. Поэтому Стипе Миочичу будет тяжело защитить пояс, но и Нганну будет нелегко его отобрать. А следующий уже будет, наверное, претендент.
Скорее всего, победитель пары Блэйдс – Льюис будет драться с победителем пары Нганну – Миочич. А там уже и Волоков на подходе», — сказал Олейник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
- 19 февраля 2021
-
13:26
-
12:00
-
11:26
-
10:31
-
10:00
-
09:00
-
00:34
- 18 февраля 2021
-
23:26
-
23:13
-
21:59
-
20:29
-
19:51
-
18:50
-
17:44
-
16:00
-
15:00
-
14:14
-
14:00
-
13:10
-
12:10
-
11:10
-
11:01
-
10:01
-
09:01
-
00:43
- 17 февраля 2021
-
23:52
-
22:59
-
22:00
-
20:41
-
19:55
-
17:37
-
17:30
-
15:43
-
15:15
-
15:00