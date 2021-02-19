Олейник оценил шансы Волкова на титул в UFC

Российский боец MMA Алексей Олейник, выступающий в UFC в тяжёлой весовой категории, оценил шансы другого российского тяжеловеса Александра Волкова стать чемпионом промоушена.

«Пусть он проведёт ещё один-два боя. Есть топ-5, где Александр сейчас находится. Он подрался с Блэйдсом, Льюисом, не подрался с Нганну. Я думаю, эти ребята в ближайшее время будут оспаривать пояс. Шанс-то есть, и он больше, чем у многих других бойцов UFC, но ещё чуть-чуть нужно продвинуться.

Нганну может завоевать пояс? Конечно, может. Он уже дрался за пояс, и бой был достаточно близким и тяжёлым. Я не думаю, что Стипе (Миочич. — Прим. «Чемпионата») с тех пор вырос, а Нганну, возможно, поднахватал в свой арсенал мощи и техники. Поэтому Стипе Миочичу будет тяжело защитить пояс, но и Нганну будет нелегко его отобрать. А следующий уже будет, наверное, претендент.

Скорее всего, победитель пары Блэйдс – Льюис будет драться с победителем пары Нганну – Миочич. А там уже и Волоков на подходе», — сказал Олейник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.