Харитонов рассказал, как в 15 лет нокаутировал 25-летнего тренера по боксу

Российский боец Bellator Сергей Харитонов рассказал историю, случившуюся тогда, когда ему было 15 лет. По словам Харитонова, ему удалось нокаутировать 25-летнего тренера по боксу.

«Да я уже в 15 лет был конём вороным, извините за выражение. В 17 мастера спорта выполнил по рукопашке, потом по боксу. Мы же в деревне росли, я сельский парень, в 15 лет был ростом, наверное, 189 см. Я на одни соревнования съездил, проиграл парню из Северонежска, вышел тогда вообще неготовый. И после этого боя выиграл чемпионат России по рукопашке, Россию по кикбоксингу, а все, видимо, думали, что я так и остался с того времени.

В общем, у моего бати с каким-то тренером на юношеском турнире вышел спор из-за меня, чуть ли не на ящик пива. Он там что-то такое сказал, что мой сын типа любого здесь, а ему тоже в ответ, мол, он два года назад здесь дрался, ничего не показал. Ну и слово за слово. А я вообще дома сидел, чай пил. Друг мой Лёха приходит, говорит, что там тебя батя зовет, надо с кем-то побоксировать. Я надел спортивные штаны, кроссовки, забинтовался, надел перчатки… Парню было лет 25, он был одним из тренеров в соседнем поселке, а я был действующий, активный спортсмен. То ли в первом, то ли во втором раунде нокаутировал его. Первый мой нокаут в боксе, попал боковым справа», — цитирует бойца «Матч ТВ».