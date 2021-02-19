Василевский дал прогноз на бой Исмаилов — Минеев

Российский боец MMA Вячеслав Василевский рассказал об ожиданиях от матча-реванша Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева, проведение которого запланировано на сентябрь. В первом поединке, состоявшемся в октябре 2018 года, судьи зафиксировали ничью.

«Думаю, этот реванш всё-таки состоится и от этого боя выиграют оба, несмотря на поражение кого-то одного. Считаю фаворитом Магу. До моей поездки в Дагестан я не думал, что он так серьёзно готовится, он большой профессионал. И многие, я в том числе, недооценивали его подход к тренировкам. И люди, которые ему помогают, в первую очередь его брат Рамазан, — профессионалы.

По сравнению с первым боем в реванше будет уже совсем другой Мага во всех аспектах, он очень сильно спрогрессировал. И после поездки к нему на сборы в Дагестан я понял причины. И секрет успеха именно в их подготовке, они подходят к боям именно как профессионалы, а многие этого не делают», — цитирует Василевского «Р-Спорт».