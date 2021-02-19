Реванш Поветкина с Уайтом могут снова перенести

Поединок временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Александра Поветкина с Диллианом Уайтом могут снова перенести. Об этом рассказал промутер россиянина Андрей Рябинский. Судя по всему, такое решение может быть принято из-за эпидемиологической ситуации в Великобритании.
«Мы в курсе ситуации — существует вероятность переноса боя. И пока непонятно, насколько это реально. Но мы допускаем, что нечто подобное может произойти. В качестве переноса пока рассматривается только дата 27 марта. В принципе всё это является нехорошей историей, но все понимают, что сейчас пандемия. И существуют трудности, расписание постоянно скачет и двигается. И организаторов можно понять. Тут ничего не поделаешь — иногда обстоятельства врываются в нашу жизнь», — приводит слова Рябинского «Р-Спорт».
Напомним, в первом поединке Поветкин нокаутировал Уайта. Изначально реванш должен был состояться в ноябре 2020 года, но был перенесён из-за того, что Александр заразился коронавирусом.
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