Реванш Поветкина с Уайтом могут снова перенести

Поединок временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Александра Поветкина с Диллианом Уайтом могут снова перенести. Об этом рассказал промутер россиянина Андрей Рябинский. Судя по всему, такое решение может быть принято из-за эпидемиологической ситуации в Великобритании.

«Мы в курсе ситуации — существует вероятность переноса боя. И пока непонятно, насколько это реально. Но мы допускаем, что нечто подобное может произойти. В качестве переноса пока рассматривается только дата 27 марта. В принципе всё это является нехорошей историей, но все понимают, что сейчас пандемия. И существуют трудности, расписание постоянно скачет и двигается. И организаторов можно понять. Тут ничего не поделаешь — иногда обстоятельства врываются в нашу жизнь», — приводит слова Рябинского «Р-Спорт».

Напомним, в первом поединке Поветкин нокаутировал Уайта. Изначально реванш должен был состояться в ноябре 2020 года, но был перенесён из-за того, что Александр заразился коронавирусом.