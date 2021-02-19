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Бой Тима Цзю с Деннисом Хоганом под угрозой срыва

Бой Тима Цзю с Деннисом Хоганом под угрозой срыва
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

31 марта в австралийском Ньюкасле должен пройти вечер бокса, в главном событии которого должны встретиться Тим Цзю и экс-претендент на титул чемпиона мира Деннис Хоган. Ожидается, что победитель встречи получит статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBO.

Но теперь эта схватка под угрозой срыва. Причина этого — травма носа, которую на одной из тренировок получил Хоган. Решение в команде ирландца пока не принято. Снимется ли он с поединка, станет известно в ближайшее время, сообщает Fightnews.

Поединок с Хоганом должен стать первым для Цзю-младшего в 2021 году. Последний раз он появлялся на ринге в декабре 2020 года. Тогда он уже в первом раунде нокаутировал Боуена Моргана.

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