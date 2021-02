Малыхин рассказал, почему выбрал для продолжения карьеры лигу ONE Championship

Небитый российский тяжеловес Анатолий Малыхин, который в марте 2021 года дебютирует в лиге ONE Championship, рассказал, почему принял решение выступать в азиатском промоушене.

«Моему менеджеру поступило хорошее предложение. Хорошие деньги, хорошие условия, намного лучше, чем в России. От UFC не было предложения, к сожалению или к счастью. Мы остановились на ONE. Хороший промоушен, развивающийся. И вообще, я смотрю, как Азия быстро движется в этом плане. ONE в картинке, в гонорарах уже никому не уступает. Плюс ONE ещё в том, что нет ограничений по спонсорам, как у UFC. Например, там сейчас только Venum, а здесь ты можешь подтягивать любых спонсоров. Поэтому и выбрали этот промоушен.

Что касается UFC, это более раскрученная лига, там топовые бойцы. Я считаю себя тоже бойцом неплохого уровня и хотел бы попробовать себя с сильнейшими ребятами. И мне неважно, в каком это будет промоушене. В UFC на данный момент самые сильные бойцы. Не зря они занимают первые строчки рейтингов. Так как я считаю, что я лучший тяж, я хочу это доказать. И, конечно, если бы поступило предложение от UFC, я бы подумал. Хочется драться с сильными соперниками, драться с лучшими. И UFC в этом выигрывает. Но, на мой взгляд, только в этом. Потому что картинка, отношение и всё остальное, как мне кажется, на равных", — рассказал Малыхин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Аллой Князевой и Игорем Брагиным.