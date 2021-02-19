Сехудо дал понять, что считает Сандхегена сильнее Яна и Стерлинга
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо дал понять, что не считает действующего чемпиона легчайшего веса Петра Яна и его ближайшего соперника Алджэмейна Стерлинга самыми опасными бойцами дивизиона.
По словам Генри, самым сильным в этой весовой категории сейчас является Кори Сандхеген.
«На мой взгляд, Сендхеген один из лучших в легчайшем весе. В этом дивизионе он уступал бы только мне. Нужно понимать, как вести с Кори бой. С ним нужно биться, вот и всё. Ему нельзя давать пространство. Он очень опасен и талантлив. Если не станете с ним рубиться, он просто съест вас», — приводит слова Сехудо BJ Penn.
Напомним, Сехудо объявил о завершении карьеры в мае 2020 года и исключил возможность возвращения.
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