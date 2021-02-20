«Приехал нашпигованный химией». Минеев рассказал о конфликте с Исмаиловым в Турции

Боец смешанных единоборств Владимир Минеев вспомнил об ещё одном эпизоде противостояния с давним соперником Магомедом Исмаиловым. Спортсмен рассказал об инциденте в Турции, когда Исмаилов пытался атаковать лечившегося после травмы Минеева.

«Поговорить в комнате? Если бы это был человек, чьё слово чего-то стоит, я бы с ним разговаривал. Но его слова ничего не стоят. У нас были личные встречи с присутствием старших товарищей, серьёзных людей, его земляков и моих старших товарищей, где он извинялся и говорил, что это было неправильно сделано. Если говорить конкретно, то это про инцидент в Турции, когда он обманул Камила Гаджиева, сказав, что приедет просто отдохнуть, а приехал нашпигованный химией, не мог успокоиться, везде, где меня видел, впадал в транс и лез драться. Как идиот.

А как его еще назвать? Я хожу со спицей в ключице, а он на меня нападает. Опять всех обманул. То есть его слова несерьёзны, они не несут за собой сути. Разговаривать с ним не о чем. Разговаривать в закрытой комнате, в бане подраться — серия странных предложений. Они пропитаны какими-то непонятными взаимоотношениями. Между мужчинами такого быть не должно", — приводит слова Минеева Sport24.