Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

«Приехал нашпигованный химией». Минеев рассказал о конфликте с Исмаиловым в Турции

«Приехал нашпигованный химией». Минеев рассказал о конфликте с Исмаиловым в Турции
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
Аудио-версия:

Боец смешанных единоборств Владимир Минеев вспомнил об ещё одном эпизоде противостояния с давним соперником Магомедом Исмаиловым. Спортсмен рассказал об инциденте в Турции, когда Исмаилов пытался атаковать лечившегося после травмы Минеева.

«Поговорить в комнате? Если бы это был человек, чьё слово чего-то стоит, я бы с ним разговаривал. Но его слова ничего не стоят. У нас были личные встречи с присутствием старших товарищей, серьёзных людей, его земляков и моих старших товарищей, где он извинялся и говорил, что это было неправильно сделано. Если говорить конкретно, то это про инцидент в Турции, когда он обманул Камила Гаджиева, сказав, что приедет просто отдохнуть, а приехал нашпигованный химией, не мог успокоиться, везде, где меня видел, впадал в транс и лез драться. Как идиот.

А как его еще назвать? Я хожу со спицей в ключице, а он на меня нападает. Опять всех обманул. То есть его слова несерьёзны, они не несут за собой сути. Разговаривать с ним не о чем. Разговаривать в закрытой комнате, в бане подраться — серия странных предложений. Они пропитаны какими-то непонятными взаимоотношениями. Между мужчинами такого быть не должно", — приводит слова Минеева Sport24.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021