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Олейник и Даукаус провели дуэль взглядов накануне турнира UFC Vegas 19

Олейник и Даукаус провели дуэль взглядов накануне турнира UFC Vegas 19
Бокс/ММА / UFC 0
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В ночь с 20 на 21 февраля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 19. В его преддверии участники шоу прошли дуэль взглядов.

В рамках турнира российский боец Александр Олейник встретится с Крисом Даукаусом. Также свой бой на турнире проведёт россиянка Яна Куницкая. Её соперницей станет Кетлин Виейер, которая провалила взвешивание, показав на весах 62,6 кг.

Ранее бойцы прошли официальную церемонию взвешивания.

Результаты взвешивания перед турниром UFC Вегас 19.

Основной кард

Кёртис Блэйдс (263 фунта) — Деррик Льюис (259 фунтов)
Яна Куницкая (135) — Кетлин Виейер (138,5)
Чарльз Роса (146) — Деррик Минер (146)
Алексей Олейник (240) — Крис Даукаус (234)
Фил Хоус (185) — Насурддин Имавов (185,5)
Андрей Арловский (249,5) — Том Аспиналь (244,5).

Церемония взвешивания перед турниром UFC Вегас 19. Видео
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