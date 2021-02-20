«И тут понимаю, что я ничего с ним сделать не могу». Малыхин — об Амосове

Боец ONE Championsip Анатолий Малыхин высказался о киевлянине Ярославе Амосове, который выступает в лиге Bellator.
«Очень мощный парень. Я ведь с ним боролся. Я ещё когда с ним встал, сначала подумал, что не буду на полную включаться. И тут понимаю, что я ничего с ним сделать не могу. Потом спросил у него, в каком весе он выступает, он ответил, что в полусреднем. И мне, тяжу, пришлось напрячься, чтобы его перевести. Ну, сколько он там мог весить, когда к бою не готовился, 80 с чем-то? Но он мне очень понравился. Я думаю, что он далеко пойдёт. Круто борется и очень мощный», — сказал Малыхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.
Ранее сообщалось, что Амосов получил прозвище Украинский Хабиб. Боец получил такой никнейм из-за профессионального рекорда. На данный момент в его послужном списке 25 побед в 25 встречах.
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