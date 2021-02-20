Хабиб рассказал о разговоре с Гэтжи во время боя

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, о чём говорил с представителем США Джастином Гэтжи во время боя.

«Когда бой начался, он мне раз попал, два попал. Он мне хорошо так попал апперкот и левый боковой. Я у него спрашиваю: «И всё что-ли?». Я вижу, что он растерялся конкретно. Потом я ему попал правой ногой в живот, он задышал и я спрашиваю у него: «Акклиматизация да?». Я про себя думаю, зачем он мне отвечает, мы же дерёмся. Про себя подумал, всё, он сдался», — сказал Хабиб в интервью на YouTube-канале «Лысый Хищник».

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.