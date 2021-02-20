Холли Холм встретится с Джулианной Пеньей
Бывшая чемпионка UFC, ветеран смешанных единоборств Холли Холм проведёт следующий поединок 8 мая, сообщает MMA Fighting. Её соперницей станет Джулианна Пенья.
У Холм будет первый поединок в 2021 году. Последний раз она появлялась в октагоне 4 октября 2020 года и единогласным решением судей победила Ирен Алдану. В последних четырёх встречах она победила трижды и уступила в титульном бою Аманде Нуньес. Холм занимает второе место в рейтинге легчайшего веса.
Что касается Пеньи, то она проведёт уже второй поединок в нынешнем году. Последний раз она появлялась в клетке 24 января — на турнире в Абу-Даби (ОАЭ) Джулианна удушающим приёмом в третьем раунде победила Сару Макменн. На данный момент она занимает пятое место в рейтинге.
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