Холли Холм встретится с Джулианной Пеньей

Бывшая чемпионка UFC, ветеран смешанных единоборств Холли Холм проведёт следующий поединок 8 мая, сообщает MMA Fighting. Её соперницей станет Джулианна Пенья.

У Холм будет первый поединок в 2021 году. Последний раз она появлялась в октагоне 4 октября 2020 года и единогласным решением судей победила Ирен Алдану. В последних четырёх встречах она победила трижды и уступила в титульном бою Аманде Нуньес. Холм занимает второе место в рейтинге легчайшего веса.

Что касается Пеньи, то она проведёт уже второй поединок в нынешнем году. Последний раз она появлялась в клетке 24 января — на турнире в Абу-Даби (ОАЭ) Джулианна удушающим приёмом в третьем раунде победила Сару Макменн. На данный момент она занимает пятое место в рейтинге.